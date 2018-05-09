رئيس مكتب المحطات في دائرة جنوب بنغازي يستعرض آخر أعمال الدائرة

بنغازي 09 مايو 2018 (وال) – استعرض رئيس مكتب المحطات في دائرة جنوب بنغازي المهندس عبدالسلام الشكماك بعض الأعمال الهامة في محطات دائرة جنوب بنغازي وآخر مستجدات الدائرة التي تمتد من جروثة غرباً إلى منطقة سيدي منصور شرقاً.

وصرّح الشكما لوكالة الأنباء بأنه تم الأسبوع الماضي صيانة محطة قنفودة 30/11 وتركيب معدات جديدة بها تم شحنها على أن يتم قريباً نقل الأحمال إلى المحطة , حيث تغذي محطة قنفودة منطقة المجاريس والحليس ومنطقة الكرمة بالكامل وبعض الشركات المجاورة للمحطة.

ووجه رئيس مكتب المحطات في دائرة جنوب بنغازي شكره للفنيين والمهندسين بإدارة الجهد المتوسط الذين بذلوا مجهود في صيانة المحطة.

وأشار الشكماك إلى قيام دائرة جنوب بنغازي – بعد اتفاق مع الأمم المحتدة – بتغيير محطة 110 الواقعة بالقرب من “جامع الزروق” في منطقة قنفودة وشحنها, بالإضافة إلى تجهيز وتجميع محطة أخرى في منطقة السيدة عائشة والتي تغذي الحي السكني الكبير وهي حالياً شبه جاهزة للدخول إلى الشبكة.

وأضاف رئيس مكتب المحطات بدائرة جنوب بنغازي : ” هناك محطة أخرى في شعبية القوارشة سيتم تجهيزها قبل شهر رمضان وستساعد بشكل كبير في تخفيف الأحمال وبهذا ستكون محطات منطقة القوارشة شبه جاهزة بعدد 25 محطة فرعية و6 محطات رئيسية , ثم الانطلاق بعد شهر رمضان وبدأ العمل في المنطقة الغربية التي تشمل الترية والحليس ومنطقة تيكا “.

وطالب الشكماك المواطنين بتخفيف الأحمال خصوصاً في وقت الذروة والتي تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً .(وال – بنغازي) ع خ/ أ د

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