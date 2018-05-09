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” مندوبة السويد”: يجب مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات التي تحدث في ليبيا

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

رصد المتوسط

أعربت “مندوبة السويد” عن أسفها من أن جميع مذكرات التوقيف الصادرة بحق ليبيين لازالت متوقفة داعية لتوقيف المشتبه بهم وتسليمهم فورا.

وأكدت ” مندوبة السويد” في كلمتها أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها ورصدتها صحيفة ” المتوسط” أكدت أن جميع الجهات ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنه لابد من مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات التي تحدث في ليبيا

وأفادت ” مندوبة السويد” إلى أن هناك تقارير تشير الى مزايدات بأسواق النخاسة في ليبيا

وعبرت ” مندوبة السويد” عن دعمها لجهود المدعي العام الليبي لوقف الانتهاكات ضد المهاجرين غير الشرعيين، لافتا إلى أنه من الضروري أن يحظى مكتب النائب العام بدعم سياسي ومادي

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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