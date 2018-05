” مندوبة السويد”: يجب مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات التي تحدث في ليبيا

رصد المتوسط

أعربت “مندوبة السويد” عن أسفها من أن جميع مذكرات التوقيف الصادرة بحق ليبيين لازالت متوقفة داعية لتوقيف المشتبه بهم وتسليمهم فورا.

وأكدت ” مندوبة السويد” في كلمتها أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها ورصدتها صحيفة ” المتوسط” أكدت أن جميع الجهات ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنه لابد من مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات التي تحدث في ليبيا

وأفادت ” مندوبة السويد” إلى أن هناك تقارير تشير الى مزايدات بأسواق النخاسة في ليبيا

وعبرت ” مندوبة السويد” عن دعمها لجهود المدعي العام الليبي لوقف الانتهاكات ضد المهاجرين غير الشرعيين، لافتا إلى أنه من الضروري أن يحظى مكتب النائب العام بدعم سياسي ومادي

