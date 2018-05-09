(شاهد الصور) هيأة المعلومات بطرابلس توقع 5 اتفاقيات لتوريد الخدمات

طرابلس-العنوان

وقعت الهيأة العامة للمعلومات بحكومة الوفاق اليوم الأربعاء، خمس اتفاقيات لتوريد الخدمات الرئيسية مع عدد من الجهات الراعية للبيانات المكانية.

وشملت الاتفاقيات التي وقعت هيأة المشروعات العامة، والهيأة العامة للسياحة، والمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومصلحة التخطيط العمراني، إلى جانب الشركة العامة للكهرباء.

وتضمن هذه الاتفاقيات، قيام الهيأة العامة للمعلومات بإنشاء وتشغيل بوابة إلكترونية جغرافية على مستوى مجتمع البيانات المكانية، وتقديم الخدمات المكانية من خلال التزام الجهات الراعية للبيانات المكانية بإنشاء البيانات التوصيفية لمجموعات البيانات المكانية، وفقاً للمواضيع التي تقع ضمن نطاق اختصاص كل منها وتحديثها بشكل مستمر.

ووقع الاتفاقيات، عن الهيأة العامة للمعلومات عبدالرؤوف البيباص، وعن باقي الجهات كل من نائب رئيس مجلس إدارة هيأة المشروعات العامة علي جوان، ورئيس الهيأة العامة للسياحة خيضر مالك، ومدير عام المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أكرم الكاسح، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالباسط فرارة، والمفوض عن مصلحة التخطيط العمراني أسماء الكندي.

وتأتي هذه الاتفاقيات تحت مظلة المشروع “الوطني البنية التحية للبيانات الجغرافية” وتعد أساساً للعلاقات التي تحكم التعامل بين الهيئة العامة للمعلومات والجهات الأعضاء في مجتمع البيانات المكانية.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية