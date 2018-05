أعرب مندوب الصين لدى مجلس الأمن عن دعمه لكل الجهود الساعية للاستقرار في ليبيا والتصدي للإرهاب واحلال السلام.

وأكد ” مندوب الصين” في كلمه أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها ورصدتها صحيفة ” المتوسط” أكد تأييد بلاده للشعب الليبي في صونه للوحدة، مرجحا التزام الشعب الليبي بحل يقرب وجهات النظر ويعزز الثقة

وأشار ” مندوب الصين” إلى أن “المضي نحو المصالحة والنهوض بالتنمية أساس تحقيق العدالة القضائية ويجب استمرار احترام وحدة ليبيا ودعم ليبيا نحو الاستقرار”

The post “مندوب الصين” يطالب بدعم المصالحة في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية