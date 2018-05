“مندوب الولايات المتحدة”: يجب محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال أحداث فبراير

رصد المتوسط

أكد ” مندوب الولايات المتحدة” لدى مجلس الأمن على ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال أحداث فبراير 2011 لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وقال ” مندوب الولايات المتحدة” في كلمه أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها ورصدتها صحيفة ” المتوسط” قال ” احطنا علما بتوقيف “محمود الورفلي” الذي ارتكب جرائم خارج القانون”، داعيا لمساءلة “الورفلي” على جرائمه في ظل القانون الدولي.

تابع” مندوب الولايات المتحدة”، ” يجب أن يحاكم “سيف الإسلام القذافي” ويقدم للجنائية الدولية، ويجب أن يكون التهامي خالد أيضا امام القانون لأنهم كانوا يرتكبون جرائم في عهد الرئيس السابق معمر القذافي” حسب زعمه

وأردف بالقول” لمواجهة الانتهاكات وغيرها يجب على ليبيا تجاوز المأزق السياسي الذي يحيط بها لتحقيق حكومة تتسم بالوحدة والاستقرار وتوفر الأمن لكل الليبيين”

وجدد “مندوب الولايات المتحدة” التأكيد على مواصلة دعم المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة” الذي يسعى للمصالحة ولدعم ليبيا للانتخابات قريبا.

