المرعاش : المليشيات سمحت بدخول السراج الى طرابلس وباتت تبنزه بالمال مقابل الشرعية

ليبيا- أكد الصحفي الليبي كامل المرعاش امتلاك تنظيم “داعش” خلايا نائمة في كبرى المدن مثل العاصمة طرابلس مايمكنه من القيام بالعمليات الإرهابية فهو لا يعتمد على عناصره الموجودة في الصحراء لتنفيذ ذلك ويسعى لإرسال رسالة مفادها رفضه للدولة المدنية.

المرعاش أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج “Live” الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر قناة ليبيا 218 نيوز وتابعتها صحيفة المرصد أن هذا التنظيم ينفذ عملياته بالإستناد إلى مسائل الدعم اللوجستي وتوافر الإنتحاريين فضلا عن الحاضنة الفكرية والمكانية فعناصر “داعش” النائمة تندس في المساجد التي يسيطر عليها الخطاب الديني المتطرف في وقت يبقى فيه التساؤل عن مدى ميلان الحركات والتنظيمات المتطرفة لخطاب دار إفتاء المؤتمر الوطني العام وقناة التناصح.

وأضاف بأن فوزي العياط قاضي “داعش” في سرت المعتقل في العام 2016 أقر بتلقي تنظيم “أنصار الشريعة” الذي تحول فيما بعد إلى “داعش” دعما ماليا مباشرا من عبد الوهاب القايد ومحمد أبو سدرة وشخصيات كبيرة إجتماعية وعسكرية في مصراتة والأخيرة فيها حاضنة ميليشاوية لا تختلف تماما عن “داعش” وتعمل على محاربة الجيش ومستعدة للتحالف مع الشيطان وليس فقط مع الدواعش لتحقيق ذلك في وقت يبدو فيه موقف الصديق الصور غريبا لعدم كشفه عن تفاصيل التحقيقات مع من تم القبض عليهم.

وأشار المرعاش إلى وجوب تحلي الصور بالشجاعة والجرأة والكشف عن هذه التفاصيل لحفظ الأمن والسلم الأهلي وجلب الإستقرار لليبيا في وقت إلتفت فيه الميليشيات في العاصمة طرابلس حول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق نظير المال والشرعية والقبول بدخول المجلس للعاصمة وإبتزاز رئيس هذا المجلس فايز السراج الذي فشل في تشكيل ميليشيا الحرس الرئاسي الذي لا يسلم قائدها من إهانات الميليشيات التي لا تخضع للسراج بل لأمرائها وذلك وفق تعبيره.

المرصد – متابعات

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