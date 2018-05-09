وزير داخلية المؤقتة يلتقي مسئولي الهيئة العامة للبيئة

التقى اليوم في مكتبه بديوان وزارة الداخلية ببلدة قرنادة وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة بالحكومة “بالقاسم النمر” وذلك لبحث العلاقة الأمنية فيما بين المؤسستين .

وقال المهندس “فايز أمنيسي” المدير التنفيذي بالهيئة العامة للبيئة بأنه قد تم التباحث ومناقشة آلية التعاون بين المؤسستين فيما يتعلق بمسألة ضبط المنافذ خاصة دخول المواد الكيماوية والمبيدات وتهريب الحيوانات والسلاحف وغيرها من الثروة الطبيعية والتي لها أثر بيئي كبير ، وذلك بمنفذي أمساعد البري وميناء بنغازي البحري .

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى موضوع التعدي على مقرات الهيئة من قبل المواطنين واستغلالها كمساكن لهم الأمر الذي بسببه سبب عائق في أداء عمل فرع الهيئة في عدة مناطق .

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على الدعم الأمني للهيئة من قبل وزارة الداخلية بما يصب في مصلحة الثروة البيئة للبلاد والسلامة الصحية للمواطن .

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