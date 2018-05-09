المفوضية العليا اللاجئين تستأنف إجلاء المهاجرين من ليبيا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أنها استأنفت إجلاء المهاجرين من ليبيا.

وقالت المفوضية في تصريح لرويترز إنها نقلت 132 لاجئاً وطالب لجوء معظمهم إريتريون في رحلات جوية إلى النيجر لتوطينهم في بلد ثالث.

وأوضح المسؤول بالمفوضية عمر ابوغرسة أن هناك رحلة إجلاء أخرى مقررة من ليبيا إلى النيجر الأسبوع المقبل.

وسبق أن أجلت المفوضية نحو ألف لاجئ وطالب لجوء إلى النيجر، لكن العملية توقفت بسبب تأجيل توطينهم في دول غربية.

وكان بضع مئات من اللاجئين وطالبي اللجوء نقلوا من ليبيا مباشرة، لكن الأعداد تراجعت بسبب إخلاء معظم السفارات الغربية في ليبيا عام 2014.

وثمة مئات الآلاف من المهاجرين معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء في ليبيا، ووصل بعضهم أملا في العبور إلى أوروبا بحرا.

وفي ذات السياق قال المتحدث باسم خفر السواحل أيوب قاسم، إنهم اعتراضوا قاربا يقل أكثر من 100 مهاجر قبالة ساحل مدينة صبراتة.

وأضاف أيوب في تصريح لرويترز، أن حفر السواحل اعتراض ثلاثة قوارب أخرى تقل ما يربو على أربعمائة مهاجر قبالة القره بوللي.

وأشار إلى أن المهاجرين نقلوا إلى أحد مراكز الاحتجاز العديدة في طرابلس.

وكان المستشار الإعلامي لجهاز الهجرة غير الشرعية، ميلاد الساعدي أعلن إغلاق عدد من مراكز الإيواء لتقتصر حاليا على 12 مركزا من أصل 34 على مستوى ليبيا.

وأضاف الساعدي في تصريح لوكالة آكي الإيطالية ،الاثنين، أن مركز إيواء زوارة جرى تقليص عدد المهاجرين فيه، حيث أصبح يأوي أقل من 500 مهاجر من أصل 800 مهاجر.

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