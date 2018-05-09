“مجلس حكماء ليبيا” يدعو إلى وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن درنة

دعا مجلس حكماء ليبيا، مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن مدينة درنة، والعمل على تعزيز السلم الأهلي وتوفير الحياة الكريمة للمواطن والأمن والاستقرار للبلاد.

وأعرب المجلس في بيان له اليوم الأربعاء، عن إدانته واستنكاره القصف الجوي الأجنبي على مدينة درنة المحاصرة، مؤكدا رفضه للتدخل الأجنبي الذي من شأنه المساس بسيادة الوطنية ووحدته وسلامة أراضيه، على حد قوله.

وطالب المجلس، أعيان و شيوخ القبائل بالمنطقة الشرقية إلى تحمل مسؤلياتهم تجاه ما يجري في درنة، والعمل على تحكيم صوت العقل لتجنيب المنطقة ويلات الحروب التي عبثت بالنسيج الوطني، بحسب البيان.

هذا وحمل مجلس حكماء ليبيا، المسؤولية القانونية لمجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لما تعانيه البلاد من أزمة سياسية وما ترتب عنها من انقسام سياسيي واختلالي أمني واقتصادي وشرخ اجتماعي، وفق نص البيان.

كما دعا المجلس إلى ضرورة العمل الوطني إلى إسكات صوت البارود في جميع أركانه والدخول في مرحلة الجلوس على مائدة الحوار الذي يرسم لمصالحة وطنية شاملة وحقيقية يصنع بها وفاقا وطنيا يصون به البلاد من كل ما يدبر لها من مخططات ومكائد.

وتشهد محاور القتال بمدينة درنة شرق البلاد قصفا جويا ومدفعيا مكثفا، عقب ارتفاع وتيرة الاشتباكات والتصعيد العسكري في اليومين الماضيين بين قوات مجلس شورى مجاهدي درنة من جهة، وقوات عملية الكرامة في الجهة المقابلة، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

يذكر أن قوات عملية الكرامة تفرض حصارا خانقا على درنة منذ عدة أشهر أدى إلى نقص المواد الغذائية والطبية بالمدينة، وسط مقاومة من قوات مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها التي تقوم بتأمين المدينة وتمنع قوات الكرامة من الدخول إليها.

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