الأزمة الليبية على الطاولة الهولندية الجزائرية

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان صادر عنها اليوم، إن وزير الخارجية الهولندي يزور البلاد يومي 8 و9 مايو الجاري، حيث يرأس مناصفة مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدورة تسمح بترقية الحوار السياسي الثنائي والتشاور حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في منطقة الساحل والملف الليبي والشراكة الأورومتوسطية، ومسألة الإرهاب وإشكالية الهجرة.

وتعطي الجزائر الملف الليبي أهتماما خاصا نتيجة القرب الجغرافي بين البلدين؛ إضافة إلى التركيبة الاجتماعية القريبة بين ليبيا والجزائر فيما تسعى الجزائر في تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة الليبية؛ واستبعاد الحل العسكري.

وتعتبر هولندا من البلدان الغربية المتحمسة والمستعجلة لإجراء انتخابات في ليبيا هذا العام، شأنها شأن حكومات أوروبية تضغط على الأطراف الليبية، رغم وجود مؤشرات متضاربة، تشير إلى عدم التوافق على إجراء الاستحقاق وفق الخطة الزمنية المعلنة من قِبل المبعوث الأممي.

وهولندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا من الدول المنخرطة إلى جانب الاتحاد الأوروبي في تقديم مساهمات لتعزيز القدرات الليبية لتنظيم الانتخابات وزيادة المشاركة في العملية الانتخابية.

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