قوة حماية وتأمين سرت ترصد تحركات لتنظيم الدولة في وادي بي

رصدت قوة حماية وتأمين سرت، تحركات لأربع سيارات تابعة لقوات تنظيم الدولة في وادي بي جنوب شرق مدينة سرت، بحسب المتحدث الإعلامي باسم القوة طه حديد.

وقال حديد، إن قواتهم قامت بتأمين وصول جرحى بوابة التسعين شرق سرت إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج اللازم، وفق تصريحاته قناة ليبيا الأحرار اليوم الأربعاء.

وكان عناصر من تنظيم الدولة قد أعلنوا مسؤوليتهم عن استهداف بوابة التسعين بسيارة مفخخة أمس الثلاثاء، وخلفت قتلى وجرحى.

وقد حذرت قوة حماية وتأمين سرت في السابق من تحركات لتنظيم الدولة في الوديان جنوب شرق سرت أبرزها وادي بي و وداي رمل.

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