افتتاح «المركز الثقافي» بمدينة المرج

عين ليبيا

قام رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني أ. جمعة سعيد الفاخري اليوم الأربعاء الموافق 2018 .05 .09 م بإفتتاح المركز الثقافي المرج الذي تم إنشاؤه وتجهيزه بالأثاث المكتبي المتكامل وأجهزه الحواسيب وآلات تصوير المستندات والطباعة والفرش الأرضي، ويتكون هذا المرفق الثقافي من قاعة لمطالعة الكتب والدوريات و قاعة لشبكة المعلومات العنكبوتية وعدد ثلاث مكاتب بمرافقها.

وقد رافق رئيس الهيئة مديري الإدارات بالهيئة وكان في استقبالهم دعميد بلدية المرج ومدير مكتب الإعلام والثقافة المرج وعدد من الأدباء والكتاب والمثقفين وموظفي القطاع.

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