اختتام ملتقى الشؤون الإدارية والخدمات بصندوق التضامن الاجتماعي

عين ليبيا

تم اليوم الثلاثاء الموافق 08/05/2108 اختتام فعليات ملتقى إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بالأقسام المناظرة لها بالفروع تحت شعار (نحو تصحيح البيانات لتجويد الخدمات)، وقد استعرض جدول الأعمال لليوم الثاني للملتقى كمحورين:-

المحور الأول: شرح عن آلية عمل المنظومات المستحدثة بإدارة الشؤون الإدارية والخدمات.

المحور الثاني: نقاش حول الإجراءات الكفيلة التي من شأنها الوصول إلى بيانات دقيقة وصحيحة بالمنظومات العاملة بالإدارة وتوحيد التطبيقات بكافة الأقسام.

حيث قام د.إدريس حفيظة المبروك رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي بحضور اليوم الختامي للملتقى، مُرحباً بالحضور في مدينتهم الثانية بنغازي.

حيث أشاد د. إدريس حفيظة المبروك بكافة الطواقم العاملة في إدارة الشؤون الإدارية والخدمات وعلى رأسهم مدير الإدارة ومساعده ورؤساء الأقسام بالفروع وجميع فئات الموظفين على الانجازات والجهود الطيبة المبذولة في عام 2018.

وكما أشاد بأن إدارة الشؤون الإدارية تعمل من خلال منظومة عمل متكاملة، بحيث تساهم في تهيئة المناخ المناسب للعمل بالصندوق مما يساعد كافة الموظفين على الارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق الهدف التي تسمو إليه إدارة الصندوق وهو الاستغلال الأمثل للموارد البشرية لتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وفاعلية، وبرغم من المصاعب إلا أن الادارة لا تتوان لحظة في تقديم الخدمات المطلوبة منها لكافة الفئات الوظيفية بصندوق الضمان الاجتماعي

حيث استطاعت خلال عام 2018 إدارة كافة العمليات الخاصة بكل قسم للشؤون الإدارية بالفروع والمكاتب التابعة للإدارة العامة، والمشاركة في تطوير الأساليب الحديثة بتنفيذها وتطبيقها في إطار من التخطيط ضمن سياسة منهجية اعتمدتها الإدارة.

وتطمح الإدارة العامة بمواكبة التطور التكنولوجي العلمي والعملي في الحوسبة لجميع الاجراءات والمعاملات مما يساعد على تسهيل الاجراءات الخاصة بكافة الفئات الوظيفية في جميع مرافق الصندوق.

كما وجه بالشكر لإدارة الدعم الفني على المجهود المبذول من قبل المبرمجين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل توطين الميكنة بكافة جنابات الصندوق.

يذكر بأن كان من ضمن الحضور اليوم مدير إدارة الدعم الفني.

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