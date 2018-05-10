الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا تنفي دخولها في حوار مع الاخوان والمقاتلة

نفت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا مشاركتها في مؤتمر دكار الذي أشيع أنه سينظم بين أنصار النظام الجماهيري وجماعة الاخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة تحت رعاية مؤسسة برازفيل التي يديرها الفرنسي جان ايف اوليفييه المقرب من الرئيس الفرنسي السابق المجرم نيكولا ساركوزي ،

جاء ذلك في بيان صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا تلقت بوابة افريقيا الاخبارية نسخة منه مساء الاربعاء ،قالت فيه أنه انطلاقا من ثوابتها ورؤيتها الاستراتيجية لطبيعة الصراع المحلي والاقليمي والدولي حول ليبيا تؤكد على استمرار نضالها لتحقيق الغايات التي استشهد من اجلها القائد الشهيد الصائم معمر القذافي ورفاقه وأبناء شعبه.

وأضافت الحركة أنه انطلاقا من ثوابتها الراسخة والتي ليست قابلة للمناورة السياسية فان تنظيم الاخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة هم مجرد ارهابيين مجرمين تحالفوا مع القوى الاستعمارية المعادية لليبيا وطال ارهابهم كل ابناء الشعب الليبي وكل المدن والقرى الليبية شرقا وغربا ووسطا وجنوبا .

وأكد البيان أن هذه التنظيمات الارهابية ليس لها اي مشروع وطني ،قائلة :ان قناعانتاالمبدئية أن الزمر المرتهنة لقوى الارهاب في قطر وتركيا والتي اصابت السلم الاجتماعي الليبي في مقتل واعتدت على اموال الليبيين وثرواتهم لايمكن بأي حال من الاحوال حوارهم او الجلوس معهم والتي مارست كل صنوف القهر والتعذيب في حق الالاف من الاسرى والسجناء وكانت وراء قانون العزل السياسي وما يسمى بالعدالة الانتقالية ( الانتقامية ) .

وجدد البيان تمسك الجبهة بخيار الحوار الوطني الشامل ودعمها للمبادرة الاممية بشروطنا التي اكدنا عليها في مذكراتنا التي وجهت للمبعوث الاممي التي تتضمن رؤيتنا للحل في ليبيا .

وقالت الجبهة إنها تؤمن بالمصالحة الوطنية بقيادة الدكتور سيف الاسلام معمر القذافي انقاذا للوطن من حالة التشظي التي اصابت المجتمع الليبي خلال سنوات نكبة فبراير اللعينة،مضيفة أن لديها هياكلها التنظيمية بالداخل والخارج وهي المسئولة على تنفيذ خططها وبرامجها وفق سياق منظم ولم تخول احد بحضور مؤتمر داكار المشبوه .

وأضافت الجبهة الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا أن القاعدة الشعبية العريضة لها صاحبت رؤيتها الاستراتيجية الثاقبة لمقتضيات الصراع وادواته محليا واقليميا ودوليا وان التجربة السياسية المتراكمة عبر عقود من الزمن قد اهلتها لفهم طبيعة الصراع وقدرة كل طرف في هذا الصراع في احداث المتغيرات على الساحة الليبية وتراهن راهنا كبيرا على الشعب الليبي الذي يتحلى بالوعي اللازم لكل النوايا والتوجهات على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي وتدرك قدرة كل طرف من حيث قوته وضعفه ضمن المشهد السياسي الليبي.

وقال لجبهة في ختام بيانها : تؤكد الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا لشعبنا الليبي الصابر والمحتسب أننا معهم ولن نخذل دماء الشهداء وتضحايتهم العظيمة في مواجهة قوى الاستكبار العالمي والارهاب .. المجد للشعب الليبي العظيم والى الامام الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا.

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