«تمكين المرأة» بين الثقافة والعمل

عين ليبيا

عقدت مديرة مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة السيدة مها صقر اجتماعا تشاوريا مع فريق تمكين المرأة بوزارة العمل والتأهيل برئاسة السيدة خيرية الحبيب وذلك بديوان وزارة العمل والتـأهيل صباح يوم الثلاثاء 8 مايو 2018.

وتناول الإجتماع مناقشة سير العمل بالمكتبين كما جري التباحث حول إقامة تشابك وتعاون مستمر بين المكتبين في العديد من البرامج والمشاريع والمناشط التي تدعم نجاح عمل الفريقين في تمكين المرأة كما تم التفاهم على إمكانية التواصل مع جميع مكاتب تمكين المرأة المستحدثة في بعض الوزارات والمؤسسات والتي سيتم استحداثها في المستقبل.



وعلى هامش هذا الإجتماع حضرت إكرام باش إمام مستشار وزير العمل والتأهيل في مداخلتها العديد من النصائح والإرشادات والدعم وسير خطة العمل لمكاتب تمكين المرأة في أداء الدور المنوط بهذه المهمة.



ويذكر أن مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة يسعى من خلال نشاطه تفعيل المكتب مع كل المراكز والمكاتب الثقافية بكل المدن الليبية والتي ستكون مستهدفة في الأيام والشهور القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا