بالوثائق .. عقود أرض الاستثمارات الليبية في مصر المتنازع عليها إعلاميا تفضح عادل الحاسي

اتخذت شركة ليك سايد للاستثمارات السياحية والعقارية حزمة من الاجراءات القانونية والفنية والإدارية حيال حادثة تزوير أرض الشركة، الكائنة بضاحية القاهرة الجديدة، بجمهورية مصر العربية، وذلك بناء على تعليمات مدير المكتب لقانوني للشركة.

وأكد المدير العام لشركة ليك سايد للاستثمارات السياحية والعقارية، “عبد الرازق مختار أبو العين”،في بيان الشركة الذي تحصلت المتوسط على نسخة منه، أن الأرض الخاصة بالشركة بجمهورية مصر العربية، بحيازتها وتحت تصرفها، حيث تبلغ القسمة السوقية للأرض نحو ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه مصريا، مشيرا إلى أن الإدارة بدأت فعليا في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع

أوضحت الشركة ملابسات الواقعة التي تم تداولها في عدد من الوسائل الإعلامية، بأن هناك شخصان قاما بزيارة مكتب الشركة بالقاهرة كممثلين عن مكتب سمسرة، وأفادا بأن شخص يدعى “محمد القطراني” قد عرض أرض الشركة عليهم للبيع، وبحوزتهما صور مستندات رسمية بذلك، صادرة من مكتب محرر عقود، فتحي فرج الحاسي، وتوكيل خاص صادر من مكتب محرر عقود هدي الجروشي تتعلق بالتعامل على أرض مشروع ليك سايد للبيع والتنازل وبأختام وزارات تابعة للحكومة المؤقتة من بنغازي.

وأشارت الشركة، في بيان لها، بأنه بعد التحقق من وجود تزوير تم إبلاغ السلطات المختصة في كل من جمهورية مصر العربية وليبيا بعدد من الإجراءات، وهي على النحو التالي: ـ

– قامت الشركة بعمل محضر بالواقعة موجه ضد المدعى بالشراء بقسم أول القاهرة الجديدة بتاريخ 14-12-2017

-كما تم تحرير محضر إثبات حالة بعدم قيام المدير العام للشركة بالتصرف على قطعة الأرض المملوكة للشركة بأي شكل من الأشكال، وإثبات ملكية شركة ليك بموجب عقد البيع المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية، والذي ينص في شروطه على عدم إمكانية التصرف في الأرض إلا بعد تنفيذ المشروع، فضلا عن تحريرها محضراً بمباحث تعمير الإسكان، نظرا لما يترتب على هذا المحضر من إيقاف التعامل على الأرض كليا.

-أفادت الشركة بأنه منعاً لأي محاولات للتواطؤ، فقد تم تقديم بلاغ شفهي لهيئة الرقابة الادارية بالقاهرة، كما تم إحالة الوثائق المتعلقة بحادثة التزوير إلى المحامي رمضان الشركسي، ولم يردها رده بالخصوص.

هذا وأوضحت الشركة، بأنه تم إرسال مذكرة من المستشارة القانونية للشركة تبين الشروط القانونية بعقد البيع واللائحة العقارية التي تمنع التصرف بالبيع والتنازل عن أرض المشروع وصعوبة تجاوزها بمحاولات التزوير.

وفي سياق متصل ، كشفت الشركة عن الاجراءات الإدارية التي اتخذتها حيال الواقعة، والتي تتمثل في قيامها بالتواصل هاتفيا مع الجهات الليبية كافة، ومن بينها السفارة الليبية بالقاهرة و القنصلية الليبية بالإسكندرية، والمؤسسة الليبية للاستثمار، والشركة الليبية للاستثمارات في طرابلس و كافة الجهات ذات الصلة، لمطالبتها باتخاذ الإجراءات و التدابير القانونية حيال الواقعة بما يحمي القائمين على إدارة تلك الممتلكات.

ووجهت الشركة في 17-12-2017، خطابا إلى القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، للتأكيد على بيانات الممثلين للشركة قانونا، وعدم التصديق على أي مستند باسم الشركة، إلا بالحضور الشخصي لممثلها.

هذا وأجرت الشركة مقابلة مع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وتم إبلاغه بحيثيات التزوير وأهمية اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة من يحاول المساس بحقوق ملكية الأرض ومنع أي تعامل يتعلق بالبيع والتنازل، رغم ما نص عليه عقد شراء الأرض مع الجهاز بمنع التصرف بالبيع في هذا الخصوص.

وأشارت الشركة، بأنه تم إصدار خطاب موجه لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، كما تم توجيه تقرير مفصل عن حادثة التزوير لرئيس مجلس الإدارة، والذي قام بدورة بالتواصل مع محرر العقود، فتحي فرج امساعد، الذي أفاد بدوره، أن تلك المستندات مزورة و لم يقم بتحريرها، وقد رفع دعوي قضائية بالخصوص، كما تواصل مدير عام شركة ليبيا للاستثمار بالتواصل مع الاستاذة هدى الجروشي و التي أفادت بموجب خطابها بتاريخ 28-3-2018 بأن كل ما ورد بالتوكيل الخاص مزور و لا يحمل توقيعها.

وبينت الشركة بأنه تم إعداد تقرير ملحق لتقرير حادثة التزوير موجها لرئيس مجلس الإدارة عن تفاصيل حادثة التزوير الثانية، مشيرة إلى أن كافة المراسلات والتقارير سالفة الذكر تم إرسال صورة منها إلى المختصين بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية وكذلك شركة ليبيا للاستثمار بصفتها المالك.

وبخصوص الإجراءات الفنية، قامت الشركة بوضع لوحات إعلانية على حدود الأرض تفيد بملكيتها للأرض، وأنها خاضعة للشركة فحسب، وليست معروضة للبيع وأي تعامل عليها يعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

كما تم إحكام سياج لحماية الأرض وذلك بعد استكماله والقيام بصيانه بعضا من أجزاؤها، فضلا عن إنشاء مقر إداري للشركة بالأرض ونقل عدد من الموظفين وتكثيف الحراسة على قطعة الأرض، فضلا عن قيامها بالحركة المستمرة بآليات المقاولين لتنظيف الأرض من المخلفات وأعمال ردم المحاجر، لبدء تنفيذ المشروع.

وأفادت الشركة بعدد من النقاط الهامة والتي تثبت صحة هذا التزوير والتي تتمثل في البند الحادي عشر من عقد شراء الأرض نص على عدم التصرف الناقل للملكية في المساحة موضوع هذا العقد كلها او جزء منها او الدخول بها كحصة عينية في أي مشروع إلا بعد موافقة الهيئة وفي حالة المخالفة يحق للهيئة إلغاء التعاقد دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي مع تطبيق قواعد الإلغاء.

وأشارت الشركة بأن النظام الأساسي و السجل التجارس لا يعطي صلاحيات لآية طرف بالتصرف في أصول الشركة إلا بصدور قرار من الجمعية العامة وباجتماع غير عادي ، مؤكدة بأن صدور لجنة فض المنازعات الاستثمار لصالح اتلشركة بتاريخ 28-3-2017 وتنفيذه بعد أربعة سنوات من التواريخ الواردة بالمستندات المزورة يدحض محاولات التزوير و يؤكد حضور الشركة و حيازتها للأرض

جدير بالذكر أن محرر عقود بيع أرض شركة ليك سايد للاستثمارات السياحية والعقارية، فرج فتحي امساعد الحاسي، تقدم في شهر أكتوبر للعام الماضي، ببلاغ ضد مجهول إلى رئيس نيابة جنوب بنغازي الكلية وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال واقعة تزوير العقود.

وأفاد “الحاسي” بأن هناك شخص توجه إلى مكتبه وعرض عليه عدد من الأوراق المزورة و التي تحتوي على صورة ضوئية تحمل ختمي وتوقيعي لعقد بيع قطعة أرض فضاء بالعاصمة المصرية القاهرة بين شركة “ليك للاستثمارات العقارية” بجمهورية مصر العربية وينوب عنها المدعو عبد الرازق مختار احميده ابو العنين ليبي الجنسية و بين طرف ثان وهو محمد القطراني ليبي الجنسية ويقيم في القاهرة ، فضلا عن صورة ضوئية لتوكيل خاص يحمل ختمي وتوقيعي يتضمن الموكل شركة ليك للاستثمارات العقارية بجمهورية مصر العربية وعبد الرازق مختار احميده ابو العنين بصلاحيات البيع في قطع الأرض المذكورة اعلاه

وأوضح الحاسي أنه باطلاعه على الأوراق تبين أنها مزورة، مؤكدا أن صورة الختم والتوقيع منسوخين بنفس الحركة، فضلا عن احتوائه على صورة ختم وتوقيع مزورين عن رئيس فرع إدارة التفتيش القضائي بنغازي، موسي الصراح، مؤكدا بأنه استلم مهامه منذ فترة وجيزة، آنذاك، أي عام 2016 أو2017

