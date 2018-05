إزالة مطبات الطرق المرورية غرب وشرق مدينة طبرق

المتوسط:

أصدر آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء عمر المسماري أمرا بالبدء اليوم بإزالة المطبات الموجودة على الطرق المرورية غرب وشرق مدينة طبرق منعاً لعرقلتها حركة المرور وبخاصة سيارات الإسعاف.

وشد المسماري على كل الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع بلدية طبرق في تنفيذ الإزالة.

كما أعطى تعليماته خلال اجتماع بمركز طبرق الطبي في حضور أعضاء المجلس البلدي وعدد من الجهات الأمنية لتوفير النواقص التي يحتاجها مركز طبرق الطبي وشكل لجنة لمتابعة احتياجات المركز خلال هذه الفترة واستقبال الجرحى القادمين من معارك تحرير درنة.

