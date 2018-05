إصابة شقيقين تابعين لشورى درنة في الجيش ضد التنظيم

المتوسط:

أعلنت مصادر ميدانية إصابة الشقيقين لدى مجلس شورى مجاهدي درنة، المدرج على قوائم الإرهاب، (الزبير صالح العوكلي وعبدالغفار صالح العوكلي).

وكشفت المصادر أن الإصابات التي تعرض لها الشقيقات من مستوى الإصابات الخطيرة، وذلك خلال المواجهات التي دارت مع وحدات عسكرية لدي القوات المسلحة الليبية في منطقة “الفتائح” شرقي مدينه درنة في 7 مايو 2018، ونقلا إلى مستشفى الهريش لأجل العلاج.

وبينت المصادر، أن “الزبير” مواليد 1993 ومن سكان “عماره الأوقاف” بوسط المدينة تواجد في سوريا والتحق بتنظيم داعش خلال العام 2014 وعند سقوط تنظيم الدولة بمدينة درنه سجن لدي سجن بشر الخاضع لسيطرة الشوري وليتحق بعدها بالمجلس وأصبح من ضمن عناصره، قام بتنفيذ العديد من التفجيرات وخاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية إبان تواجده بتنظيم داعش وبالمجلس ولديه سجل حافل من السرقات.

وتابعت المصادر، كما أن شقيقه الأصغر “عبدالغفار” الشهير بغفار مواليد 1995 واحد عناصر تنظيم داعش بعد التحاقه به خلال العام 2015 وبالرغم مشاركته مع مجلس شورى درنه في معاركه ضد الجيش إلا أن ولاءه لتنظيم داعش قائم.

