مندوب اثيوبيا: الحل الوحيد للأزمة الليبية هو عملية سياسية شاملة

دعت مندوبة أثيوبيا لدى الأمم المتحدة ، المجتمع الدولى بضرورة تقديم الدعم الشامل لبناء مؤسسات الدولة الليبية بما يعزز الاستقرار، بالإضافة إلى ضرورة دعمها بالضغط على الأطراف الليبية من أجل وقف العنف.

وأكدت المندوبة ، في كلمه أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها ورصدتها صحيفة ” المتوسط” ، دعمها للجهود الأممية من أجحل التوصل إلى حل للأزمة الليبية، موضحة بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو وجود عملية سياسية شاملة من جلال تشجيع جميع الأطراف الليبية للانخراط في العملية السياسية.

