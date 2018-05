المتوسط :

أعربت مندوبة بوليفيا لدى الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين من عنف جسدي و تعذيب في ليبيا، مؤكدة بأن مثل هذه الأعمال تعد انتهاكا للقانون الدولي.

كما أبدت المندوبة، في كلمه أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها ورصدتها صحيفة ” المتوسط” ، تخوفها إزاء قضية الورفلي صدرت ضده مذكرة توقيف إلا أن تقرير المدعية يؤكد أنه لازال يشارك في عمله باللاضافة الى قيامه بعمليات قتل جديدة، مشيرة بأن تحقيقات المدعية العامة ستسمح بتحديد المسؤوليات والمسؤولين

وفي سياق متصل أكدت مندوبة هولندا لدى الأمم المتحدة أن المدنيين هم أول ضحايا الصراع الدائر في ليبيا،مؤكدة استعداد بلادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية المهاجرين في ليبيا.

ودعت المندوبة ، مجلس الأمن بضرورة إيفاء التزامته بشأن مكافحة الإرهاب في ليبيا،مناشدة الأطراف الليبية للانضمام إلى اتفاق روما.

The post مندوبا بوليفيا وهولندا : مستعدان لتقديم الدعم اللازم لحل أزمة المهاجرين في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية