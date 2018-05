«كاجمان» وسفيرة الاتحاد الأوربي لدى ليبيا يبحثان ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا

المتوسط:

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “عبد السلام كاجمان”،اليوم الاربعاء، سفيرة الاتحاد الأوربي لدى ليبيا “بتينا موشايت” بمقر المجلس في طرابلس لبحث ملف الهجرة غير الشرعية.

وتناول الجانبان، خلال اجتماعهما بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤن الهجرة غير الشرعية السيد “محمد الشيباني المرحاني”،أوضاع مراكز الإيواء وأهم الاحتياجات الضرورية ، والوضع الإنساني و الصحي للمهاجرين، وإعادة تأهيل جهاز الهجرة غير الشرعية من حيث الخبرات والكفاءات.

واستعرض الشيباني الخطة الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وآلية تعامل الأجهزة الأمنية المختصة مع المهاجرين غير الشرعين.

من جانبها ، نوهت “موشايت” بضرورة إنشاء مراكز إيواء خاصه للنساء والأطفال دون سن الرابعة عشر شرط أن تكون في أماكن تسهل الوصول إليها من قبل منظمة الهجرة الدولية وأجهزة الحكومة من وزارة الداخلية وجهاز الهجرة لخصوصية هذه الفئه ووضعها الحساس.

