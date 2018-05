وقف إطلاق النار وفتح الطرق في سبها بقرار آمر المنطقة العسكرية

المتوسط – سامر أبو وردة

أفاد المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، بأن آمر المنطقة العسكرية سبها، اللواء المبروك الغزوي، قد أصدر كتابين، يقضي الأول بوقف إطلاق النار اليوم الخميس، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً.

وأضاف المسماري، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن الكتاب الثاني موجه لكل من اللواء السادس مشاة وقبيلة “التبو”، ويقضي بسحب القناصين وسحب كل التمركزات المقاتلة، بالإضافة إلى فتح كل الطرق، بشكل فوري.

