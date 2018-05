مندوبو مجلس الأمن مشغولون بملف الهجرة غير الشرعية بليبيا

خاص المتوسط:

سيطر ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا خلال اجتماع مجلس الأمن لمناقشة التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية المعني بليبيا.

من جهتها، أعربت مندوبة بوليفيا لدى الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين من عنف جسدي وتعذيب في ليبيا، مؤكدة بأن مثل هذه الأعمال تعد انتهاكا للقانون الدولي.

كما أبدت المندوبة، في كلمه أمام مجلس الأمن خلال التقرير الخامس عشر للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تابعتها ورصدتها صحيفة ”المتوسط”، تخوفها إزاء قضية الورفلي صدرت ضده مذكرة توقيف إلا أن تقرير المدعية يؤكد أنه لازال يشارك في عمله باللاضافة الى قيامه بعمليات قتل جديدة، مشيرة بأن تحقيقات المدعية العامة ستسمح بتحديد المسؤوليات والمسؤولين.

وفي سياق متصل أكدت مندوبة هولندا لدى الأمم المتحدة أن المدنيين هم أول ضحايا الصراع الدائر في ليبيا، مؤكدة استعداد بلادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية المهاجرين في ليبيا.

ودعت المندوبة، مجلس الأمن بضرورة إيفاء التزاماته بشأن مكافحة الإرهاب في ليبيا، مناشدة الأطراف الليبية للانضمام إلى اتفاق روما.

على جهة أخرى، التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “عبد السلام كاجمان”، أمس الأربعاء، سفيرة الاتحاد الأوربي لدى ليبيا “بتينا موشايت” بمقر المجلس في طرابلس لبحث ملف الهجرة غير الشرعية.

وتناول الجانبان، خلال اجتماعهما بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤن الهجرة غير الشرعية السيد “محمد الشيباني المرحاني”، أوضاع مراكز الإيواء وأهم الاحتياجات الضرورية، والوضع الإنساني والصحي للمهاجرين، وإعادة تأهيل جهاز الهجرة غير الشرعية من حيث الخبرات والكفاءات.

واستعرض الشيباني الخطة الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وآلية تعامل الأجهزة الأمنية المختصة مع المهاجرين غير الشرعين.

من جانبها، نوهت “موشايت” بضرورة إنشاء مراكز إيواء خاصه للنساء والأطفال دون سن الرابعة عشر شرط أن تكون في أماكن تسهل الوصول إليها من قبل منظمة الهجرة الدولية وأجهزة الحكومة من وزارة الداخلية وجهاز الهجرة لخصوصية هذه الفئة ووضعها الحساس.

