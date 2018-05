تفاصيل مثيرة عن تغاضي «مالطا» بشأن شبكات تهريب النفط الليبية

ترجمة ورصد المتوسط:

أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية بأن السلطات المالطية تجاهلت دعوات نظرائهم الإيطاليين للتعامل مع قضية تهريب النفط الليبي داخل المياه المالطية المتاخمة.

وأوضحت السلطات المالطية خلال التقرير الذي أعدته الصحيفة البريطانية ورصدته وترجمته صحيفة “المتوسط”، بأن عمليات نقل النفط المهرب من سفينة إلى أخرى تتم على بعد 19 كلم من مالطا.

وفي سياق متصل أشار موقع “أويل برايس دوت كوم”، بأن السلطات المالطية اخفقت في اتخاذ إجراءات لمنع شبكة لتهريب النفط من التسلل من ليبيا إلى مالطا، على الرغم من قيام السلطات الإيطالية والليبية بإلقاء القبض على قادة عمليات النقل غير المشروعة وفقا لما كشفته دراسة دافني.

وكشف الموقع، بأن مشروع دافني أنشأ منذ عدة أشهر، بعد مقتل الصحافية المالطية «دافني كاروانا غاليزيا» في انفجار سيارة ملغومة خارج منزلها، حيث قامت مجموعة من 45 صحفياً يمثلون 18 مؤسسة إخبارية من 15 بلداً التحقيق الذي قام به الصحفي المقتول.

وركز المشروع على أن تهريب النفط والوقود من ليبيا، حيث قام نجم كرة القدم المالطي السابق، دارين ديبونو، أحد كبار مهربي المحروقات والمتلاعبين الشهير بـــ(ملك التهريب)في ليبيا المدعو فهمي بن خليفة، بتجميع وإدراج رجل متصل بأحد عائلات الكوسا لعمل مافيا في صقلية لمساعدتهم على إنشاء أعمال تهريب النفط التي حققت مبيعات بملايين اليورو.

وأفاد الموقع، بأنه بعد أحداث فبراير عام 2011 والاضطرابات الأهلية التي تلت ذلك، سقطت مصافي النفط الليبيين أمام ميليشيات مختلفة بما في ذلك ميليشيا في الزاوية، التي تقول الشرطة الإيطالية إنها تحت سيطرة بن خليفة، وبدلاً من الدفاع عن المصفاة، قامت الميليشيا بسرقة وقود الديزل منه، وتم تهريبها من ليبيا لبيعها بطريقة غير شرعية في دول البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك مالطا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا.

وأشار الموقع، بأن السلطات الإيطالية رصدت مبلغا تقريبيا للأرباح الإجمالية التي حققها المهربون والتي بلغت ما لا يقل عن 30.8 مليون دولار (26 مليون يورو) تبيع الوقود لمشتري إيطالي واحد فقط.

ووفقاً لمصادر مشروع دافني في تعاونيات الصيد المالطية، فإن السلطات المالطية كانت تقوم بتهريب ونقل الوقود من سفينة إلى أخرى دون أي عوائق، بل سمحت للسفن بالرسو في مرافق التزويد بالوقود دون فحصها من قبل خفر السواحل.

وأفاد الموقع، في ختام تقريره بأنه بالرغم من احتجاز السلطات الإيطالية لــ “بن خليفة” منذ أغسطس الماضي، واعتقالها لـــ”دارين ديبونو” في أكتوبر الماضي إلا أن عمليات تهريب النفط لاتزال مستمرة وكأن زعماء الحرب في بن خليفة يعيدون تنظيم عملية البيع غير المشروعة، على حد قول مراسلي مشروع دافني.

جدير بالذكر أن السلطات الإيطالية رصدت 12 عملية تهريب من سفينة إلى سفينة في المياه المالطية على مدار الأشهر الستة الماضية.

