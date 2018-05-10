شعبة الإعلام الحربي: مقاتلات من سلاح الجو الليبي حلقت فوق طرابلس

كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن مقاتلات سلاح الجو الليبي «حلقت على ارتفاع منخفض» فوق العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي يوم الأربعاء إن المقاتلات التي شاركت في احتفال الذكرى الرابعة لعملية الكرامة بقاعدة بنينا الجوية ببنغازي «وجهت التحية العسكرية للمواطنين في العاصمة طرابلس».

وأشارت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إلى أن مقاتلات سلاح الجو عادت إلى قاعدة الوطية غرب ليبيا.

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية شكلت في نوفمبر 2014 غرفة عمليات فرعية بقاعدة الوطية العسكرية حيث كانت القاعدة أحد المواقع الهامة التي شهدت صراعا مسلحا بين قوات من تحالف «فجر ليبيا» وأخرى تابعة للمجلس العسكري الزنتان.

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