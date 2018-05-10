لماذا دعا السراج أمين مؤتمر الشعب العام للاجتماع؟

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمين مؤتمر الشعب العام السابق محمد أبو القاسم الزوي لحضور اجتماع وصفه بـ”الهام” في مكتبه بالعاصمة طرابلس.

ويناقش الاجتماع المقرر عقده يوم الاثنين القادم توحيد الصف والتشاور بشأن الأوضاع في الجنوب الليبي، والعمل على لم شمل جميع الأطياف الليبية بجميع مكوناتها.

وتضمنت الدعوة التي وقعها مدير مكتب رئيس المجلس يوسف محمد المبروك كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالجنوب علي مصباح أبوسبيحة، ورئيس المجلس الاجتماعي القذاذفة علي الفروجي، وأحد مشائخ قبيلة الحساونة محمد العجيلي الحسناوي، غيث سيف النصر من أولاد سليمان، نوري الغويزي أحد مشائخ قبيلة المقارحة، حامد الحضيري المرابط من قبيلة أولاد حضير، أبوبكر الفقي، وأحد مشائخ التبو الزلاوي مينا صالح، السنوسي مسعود، آدم أحمد دازي.

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