الوافي: كتلة الـ94 ترفض الانضمام إلى مجلس الدولة برئاسة المشري أو غيره

حذر عضو كتلة الـ94 المقاطعة لجلسات المؤتمر الوطني منتهي الولاية، الشريف الوافي، كل من يحاول الاصطياد في الماء العكر، ويحاول الإيقاع بين أعضاء الكتلة، مؤكدا رفضه الانضمام إلى مجلس الدولة برئاسة المشري أو غيره.

وكشف الوافي، في تسجيل مصور أمس الأربعاء، عن ما يجري “الحديث عنه في الكواليس”، بشأن قرار يقضي بضم عدد من أعضاء كتلة الـ94 لمجلس الدولة.

وأضاف الوافي، أن لكل شخص حرية الاختيار، لكن لا يحق لأحد أن يختار أعضاء من كتلة الـ94، دون أن تخرج الكتلة ببيان جماعي تعلن فيه موافقتها على المشاركة، مؤكدا رفضه القبول بالانضمام للمجلس، مشيراً إلى قرار مماثل لزميله توفيق الشهيبي.

وأرجح الوافي، أسباب رفضه، لما رأوه من عدم احترام برلمان طبرق لأعضاء الـ94، الذين لم يشاركوا في السلطة سواء في المنطقة الغربية أو الجنوبية أو الشرقية، كاشفاً عن أنه تم التعامل معهم وكأنهم أعداء، بالرغم من اضطرارهم الابتعاد عن مناطقهم بعد أن تمت محاربتهم من فجر ليبيا وغيرها، مضيفا أنه لم يتم الاهتمام بهم وتقدير ظروفهم، ليكونوا قدوة للأجيال القادمة، بحسب تعبيره

يذكر أن كتلة الـ94 بالمؤتمر الوطنى المنتهية ولايته تكونت من مجموعة ينتمى أغلب أعضائها إلى تحالف القوى الوطنية والتيار المدنى.

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