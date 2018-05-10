لماذا ترفض الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا الجلوس أو التحاور مع الإخوان والمقاتلة؟

وصفت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، مؤتمر داكار بالمؤتمر “المشبوه”، مؤكدة على استمرار نضالها لتحقيق الغايات التي استشهد من أجلها القائد الشهيد الصائم معمر القذافي ورفاقه وأبناء شعبه، كما أكدت على إيمانها المطلق بالمصالحة الوطنية بقيادة الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي.

وعقبت الجبهة في بيان لها، يوم الأربعاء، على ما تناولته وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول مؤتمر دكار الذي سيضم أشخاصاً ممن أسموهم بأنصار النظام الجماهيري وجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة تحت رعاية مؤسسة برازفيل التي يديرها الفرنسي جان ايف اوليفييه المقرب من الرئيس الفرنسي السابق “المجرم” نيكولا ساركوزي،حسب وصف البيان.

وأكد الجبهة على استمرار نضالها لتحقيق الغايات التي استشهد من أجلها القائد الشهيد الصائم معمر القذافي ورفاقه وأبناء شعبه، موضحة ان ذلك يأتي انطلاقاً من ثوابتها ورؤيتها الاستراتيجية لطبيعة الصراع المحلي والإقليمي والدولي حول ليبيا.

ورأت من خلال ثوابتها الراسخة والتي ليست قابلة للمناورة السياسية، ان تنظيم الاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة مجرد ارهابيين مجرمين تحالفوا مع القوى الاستعمارية المعادية لليبيا، لافتة إلى أن ارهابهم طال كل ابناء الشعب الليبي، وكل المدن والقرى الليبية شرقا وغربا ووسطا وجنوبا.

وشددت الجبهة على أنه ليس لهذه التنظيمات الارهابية اي مشروع وطني، معلنة عن قناعاتها بأنهم “زمر مرتهنة لقوى الارهاب في قطر وتركيا والتي اصابت السلم الاجتماعي الليبي، المتمثل في القتل والاعتداء على اموال الليبيين وثرواتهم”.

كما أكد البيان انه لايمكن بأي حال من الاحوال اقامة حوار او الجلوس معهم، لانهم مارسوا كل صنوف القهر والتعذيب في حق الالاف من الاسرى والسجناء، وكانوا وراء قانون العزل السياسي وما يسمى بالعدالة الانتقالية التي وصفها بـ”الانتقامية”.

وأكدت الجبهة في بيانها على تمسكها بخيار الحوار الوطني الشامل، ودعمها للمبادرة الأممية، بالشروط التي أكدت عليها في مذكراتها التي وجهتها للمبعوث الأممي.

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