الثني: استكمال مشاريع حكومية في قرنادة

طالب رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، الجهات المختصة بالبدء في إجراءات استكمال المشاريع الحكومية المتوقفة بمنطقة قرنادة، واعتماد مستوصف قرنادة كمستشفى قروي.

وجاء ذلك عقب اجتماع عقده الثني مع عضو مجلس النواب، المنتصر، لمناقشة سبل استكمال المشاريع الحكومية المقرر تنفيذها بمنطقة قرنادة.

وتشمل هذه المشاريع صيانة مصادر الإنارة الداخلية بمنطقة قرنادة، ومقر الشرطة بالمنطقة ورصف الحي الغربي، بالإضافة إلى مشروع خط مياه التحلية الرباط بين قرنادة والفايدية، وتزويد الجهات الخدمية بالآليات التي تحتاجها.

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