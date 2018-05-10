اخبار ليبيا الان

الثني: استكمال مشاريع حكومية في قرنادة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، الجهات المختصة بالبدء في إجراءات استكمال المشاريع الحكومية المتوقفة بمنطقة قرنادة، واعتماد مستوصف قرنادة كمستشفى قروي.

وجاء ذلك عقب اجتماع عقده الثني مع عضو مجلس النواب، المنتصر، لمناقشة سبل استكمال المشاريع الحكومية المقرر تنفيذها بمنطقة قرنادة.

وتشمل هذه المشاريع صيانة مصادر الإنارة الداخلية بمنطقة قرنادة، ومقر الشرطة بالمنطقة ورصف الحي الغربي، بالإضافة إلى مشروع خط مياه التحلية الرباط بين قرنادة والفايدية، وتزويد الجهات الخدمية بالآليات التي تحتاجها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك