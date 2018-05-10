الاحتفال بافتتاح كلية الآداب بجامعة الجفرة رسمياً

احتفل أمس الأربعاء بمدينة هون بالافتتاح الرسمي لكلية الآداب بجامعة الجفرة بعد انتقالها مؤخرا لمقرها الجديد بإقامة معرض ضم العديد من الاجنحة التي تمثل ابداعات الطلاب والطالبات في مجالات الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي والابتكارات العلمية والصناعات التقليدية.. إضافة الى اجنحة للأكلات والألبسة والمعدات الشعبية التراثية.

وألقيت خلال الحفل عديد الكلمات التي اكدت على أهمية سير العملية التعليمية في كافة المؤسسات وإنجاحها بما يكفل استمراريتها بشكل جيد بعيدا عن التجاذبات والصراعات السياسية رغم صعوبة المرحلة وما تعانيه الجامعات الليبية من النقص في الاحتياجات الضرورية.

وأشاد المتحدثون بالدور الريادي لكلية الآداب باعتبارها من أولى الكليات التي أنشئت في الجفرة من ناحية مستوى الأداء والإدارة وأعضاء هيئة التدريس المتميزين على مستوى ليبيا.

ووزعت شهادات التقدير والتميز على المشاركين في مسابقات المجال الثقافي القصة القصيرة والشعر الشعبي والفصيح والرسم.

وحضر الحفل الدكتور عضو مجلس النواب عن منطقة الجفرة إسماعيل الشريف ورئيس مجلس الحكماء والشورى ورئيس الفرع البلدي هون احمد ابوطالب ورئيس جامعة الجفرة وعمداء الكليات ومدراء المعاهد العليا والمتوسطة الواقعة في نطاق البلدية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكليات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية