انطلاق الامتحانات التدريبية بكلية التقنية الطبية جامعة طبرق

انطلقت بقسم العلاج الطبيعي بمركز طبرق الطبي امتحانات الجزئي السريري لطلبة السنة الثالثة كلية التقنية الطبية جامعة طبرق.

وأوضح مكتب الإعلام بجامعة طبرق أن الامتحانات جاءت بعد الاتفاق ما بين مركز وجامعة طبرق منذ عام 2017 من أجل اكتساب الطلبة خبرة العلمية والعملية لكيفية علاج المرضى، مؤكدا أن الامتحانات تستمر إلى ما بعد شهر رمضان، بقسم العلاج الطبيعي بالمركز.

يذكر أن كلية التقنية الطبية في جامعة طبرق تضم 6 أقسام علمية هي “العام والسنة التمهيدية الأولى وتقنية المختبرات الطبية وتقنية العلاج الطبيعي وتقنية الأشعة العلاجية والتخدير والتغذية العلاجية”.

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