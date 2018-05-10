اجتماع أمني لحماية الآثار الليبية

ناقشت الجهات الأمنية المعنية بحماية وتأمين الآثار والمتمثلة في مصلحة الآثار وجهاز الأمن السياحي ومصلحة أملاك الدولة وجهاز المدن التاريخية وجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، خطط تأمين الآثار الليبية وآليات الرفع من مستوى التنسيق الأمني بين الجهات المذكورة لحماية كنوز ليبيا الأثرية.

وترأس الاجتماع الأمني الذي عقد في طرابلس، بمقر جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، العميد المبروك الزايدي، بحضور مندوب من منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول”.

وبحسب ما نقلته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، تناول اللقاء قضايا القطع الأثرية الليبية المنهوبة وضرورة متابعتها للكشف عن ملابساتها والجهات المسؤولة عنها، وكذلك إصدار بطاقات حمراء بشأنها.

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