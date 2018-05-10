اجتماع تقابلي في جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار

عقدت مصلحة أملاك الدولة ومصلحة الآثار اجتماعاً لمناقشة عدد من القضايا، وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بحماية الآثار، ومتابعة عمل مكاتب الحج والعمرة.

وأكدت إدارة التواصل والإعلام في وزارة الداخلية، أن الاجتماع تخلل مناقشة آلية إصدار أذونات مزاولة العمل لها، إلى جانب كيفية وضع آلية لمتابعة قضايا الآثار المسروقة والمهربة وإصدار بطاقات حمراء بشأنها.

هذا وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، منها إقامة ورشات عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية بحماية الآثار، وجعل هذه الاجتماعات تعقد بشكل دوري يعلن عنها في وقت لاحق.

يذكر أن الاجتماع تم بحضور، جهازي المدن التاريخية، والأمن السياحي، إلى جانب الهيئة العامة للأوقاف، ومندوب من الشرطة الدولية (الانتربول)، وبرئاسة رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار العميد المبروك الزايدي.

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