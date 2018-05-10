إجراء 21 عملية قسطرة قلبية بمركز طبي طبرق

أجريت بمركز طبرق الطبي صباح أمس الأربعاء 21 عملية قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية أشرف عليها استشاري أمراض القلب الدكتور عبد الهادي الكاديكي.

وقال الدكتور عادل العوامي طبيب إخصائي في أمراض القلب بمركز طبرق الطبي في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” إن العمليات الجراحية كانت ما بين العلاجية والتشخيصية بمشاركة طاقم غرفة عمليات القسطرة بالمركز من أطباء وتمريض وفنيين.

وأشار العوامي في تصريحه إلى أن العمليات أجريت لمرضى بالقلب من مختلف مدن ومناطق ليبيا من بينها بنغازي وشحات وطبرق ودرنة والبيضاء بنغازي المرج والأبيار، أم الرزم، مرتوبة، القرضة، مؤكدًا أن العمليات شملت أيضًا مريضا سوداني الجنسية.

يذكر أن مركز طبرق الطبي هو أحد المراكز الطبية المهمة في المنطقة الشرقية، وشهد إجراء عدة عمليات كبيرة ودقيقة بأيدي أطباء ليبيين.

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