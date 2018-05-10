تكريم الضباط والعاملين في الكلية العسكرية

قام آمر الكلية العسكرية، اللواء امراجع العمامي، بتكريم ضباط وضباط صف وجنود الكلية العسكرية، إلى جانب بتكريم الأطباء وكل العاملين في الكلية.

وأكد مكتب التوجيه المعنوي في الكلية العسكرية على صفحته الرسمية، قدم آمر الكلية العسكرية الشكر والتقدير لمنتسبي الكلية وطاقم الأطباء والعاملين بها، وحثهم على المزيد من الجهد والعمل وفاءًا لتضحيات الشهداء؛ وتنفيذاً لتوجيهات سيادة القائد العام للقوات الليبية، المشير أركان حرب خليفة حفتر، ببناء وتطوير والرقي بالمؤسسة العسكرية.

كما قام اللواء امراجع العمامي بتكريم الطلبة الأوائل من خريجي الدفعة الـ 51 للكلية العسكرية.

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