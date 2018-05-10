بلدية حي الأندلس تُنظم مهرجان نسائم الربيع الموسمي للطفولة

قامت مراقبة التعليم ببلدية حي الاندلس أمس الأربعاء بتنظيم مهرجان نسائم الربيع الموسمي للطفولة، بمشاركة واسعة من رياض الأطفال ببلدية حي الاندلس.

حيث ألقى مراقب التعليم بالبلدية “عادل المبروك” كلمة افتتاحية رحب في مستهلها بالحضور وأعرب فيها عن عميق سعادته وسروره لمشاركته الأطفال فرحتهم بمهرجانهم «نسائم الربيع» مؤكداً حرصه التام على الاهتمام بهذه الفئة وبنشاطاتها مبرزاً أهمية رياض الأطفال في بناء شخصية الطفل والمساهمة في تعليمه.

هذا ودعا “المبروك” كافة المسؤولين في الدولة لزيادة الدعم والاهتمام بهذه المرحلة من المراحل التعليمية وتوفير كل السبل التي تكفل تقديم خدمات راقية لهم والتى تمكنهم من انطلاقة تعليمية صحيحة وفق اسس ومعايير علمية نحو حياة دراسية ناجعة وفعالة.

كما قدم الأطفال العديد من الفقرات الفنية والموسيقية والغنائية التي نالت إعجاب واستحسان الحضور، وتم في ختام الحفل تكريم كل رياض الأطفال المشاركة في المهرجان.

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