مركز سبها الطبي يستقبل قتيلين على خلفية الانفلات الأمني في مدينة سبها

صرحت إِحدى عناصر التمريض بقسم العناية الفائقة بمركز سبها الطبي حسب منشور للمركز على صفحتة الرسمية في فيسبوك أن قسم العناية استقبل عدد 2 قتلى ظهر أمس الأربعاء مصابة بأعيرة نارية وهم:

حنين حسين، وهي فتاة تبلغ من العمر 18سنة من سكان منطقة الثانوية ودخلت للقسم بسبب عيار ناري في القلب وعلى آثر هذه الإصابة فارقت الحياة.

مرعى مسعود يبلغ من العمر 33 سنة ودخل للقسم جراء إصابته بعيار ناري في الرآس مما آدى إلى وفاته.

هذا وأكدت الممرضة بأن المركز يستقبل ضحايا هذا الإنفلات الواقع داخل المدينة بشكل شبه يومي.

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