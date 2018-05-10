فلكياً .. الخميس أول أيام رمضان في ليبيا

أعلنت جمعية رؤية الفلكية إن يوم الخميس 17 مايو هو أول أيام رمضان الكريم في ليبيا وفقا للحساب الفلكي.

وأصدرت الجمعية بيانا حول تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1439 هـ، جاء فيه:

1- عملية الاقتران بين القمر والشمس وولادة هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء 29 شعبان 1439 هـ الموافق 15 / 05 / 2018 على تمام الساعة 13:48 بتوقيت ليبيا.

2- في مساء هذا اليوم قد يمكن رؤية الهلال عبر التلسكوب فقط في قارة أمريكا الجنوبية وجنوب غرب أمريكا الشمالية، أما في ليبيا وبقية دول الشرق الأوسط فستتعذر رؤيته سواء بالعين المجردة أو حتى باستخدام التلسكوبات وأحدث وسائل الرصد الفلكي.

3- في مساء اليوم التالي الأربعاء الموافق 16 / 5 / 2018 سيمكث الهلال بعد غروب الشمس لمدة كافية سيمكن خلالها رؤيته بالعين المجردة، ويمكن رصد كوكب الزهرة عاليا فوق الهلال مباشرة.

4- إن أول أيام شهر رمضان سيكون يوم: الخميس الموافق 17 / 05 / 2018 وذلك استناداً إلى حساب تحقق إمكانية الرؤية.

5- يتوقع أن تعلن بعض الدول التي لا تأخذ بمبدأ امكانية تحقق رؤية الهلال في مناطقها أن يوم: الأربعاء 16 / 5 / 2018 هو أول أيام الشهر وذلك استناداً إلى حساب أن الهلال قد ولد ويمكن رؤية الهلال عبر التلسكوبات في بعض مناطق القارة الأمريكية، والاسلام منتشر حاليا في كل العالم وطالما ثبت رؤية الهلال بدولة يثبت في باقي الدول.

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