مقتل شاب وفتاة بأعيرة نارية في سبها

أعلن المركز الطبي سبها عن وصول قتيلين للقسم ظهر أمس الأربعاء، فارقا الحياة نتيجة الإصابة بأعيرة نارية.

وأكد مركز سبها الطبي على صفحته الرسمية نقلاً عن إحدى الممرضات في قسم العناية الفائقة، أن الجثمان الأول يعود لشابة تبلغ من العمر 18 عاماً، من سكان منطقة الثانوية، فارقت الحياة إثر إصابتها بعيار ناري في القلب.

أما الجثة الثانية ووفقاً للمصدر، تعود لشاب يبلغ من العمر 33 عاماً، فارق الحياة نتيجة إصابته بعيار ناري في الرأس.

وفي ذات السياق استقبل مركز سبها الطبي، جثه مجهولة الهوية لرجل ستيني سوداني الجنسية، بدت عليها أثار التعذيب .

من جهته، نسب اللواء السادس مشاة في تصريح له على لسان الناطق الإعلامي علي اسحيم، كل هذه الأفعال التي وصفها بالاجرامية إلى العصابات التشادية.

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