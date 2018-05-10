سلامة يبحث مع المشري تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

التقى المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لمناقشة تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وبينت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” أن سلامة اطلع المشري على جولة اللقاءات الأخيرة التي أجراها مع المجتمع الدولي.

وكان سلامة قدم في سبتمبر الماضي مبادرة لحل الأزمة الليبية تقضي بفتح تشكيل لجنة صياغة لوضع التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي ثم فتح الباب أمام من تم استبعادهم أو ابعدوا أنفسهم من العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني يضم الجميع لتحديد واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية.

وتتضمن المبادرة قيام البرلمان وهيئة الدستور بعرض الدستور للاستفتاء بالإضافة إلى عقد حوار مع الجماعات المسلحة لدمجها وتقديم مبادرة لتوحيد الجيش الوطني واستمرار جهود المصالحة واتخاذ إجراءات حاسمة بخصوص النازحين على ان في غضون سنة الاستفتاء على الدستور وإصداره وانتخاب رئيس وبرلمان.

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