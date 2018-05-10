الثني يناقش المشاريع المستهدفة في منطقة قرنادة

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني عضو مجلس النواب المنتصر مشاريع الحكومة المستهدف تنفيذها بالفرع البلدي قرنادة.

وأكدت الحكومة على صفحتها الرسمية، أن الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، تخلل مناقشة استكمال مقر شرطة قرنادة وصيانة الإنارة الداخلية للمنطقة و الطريق الرئيسي لها.

كما تطرق الجانبان، إلى مناقشة مشروع استكمال خط مياه التحلية قرنادة – الفايدية، وتوريد آليات نقل القمامة وآليات لمكتب خدمات الكهرباء بالفرع البلدي قرنادة.

هذا وأصدر رئيس الحكومة المؤقتة في ختام الاجتماع، تعليماته لذوي الاختصاص لاستكمال مسجد مصعب بن عمير في المنطقة، ورصف الحي الغربي ، بالإضافة إلى اعتماد مستوصف منطقة قرنادة كمستشفى قروي.

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