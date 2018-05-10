المؤقتة تقر مشاريع للتطوير الخدمي بقرنادة

العنوان-قرنادة

ناقش رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني الأربعاء خلال اجتماع عقده بعضو مجلس النواب المنتصر مشاريع الحكومة المستهدف تنفيذها بالفرع بالبلدي قرنادة.

وتتضمن هذه المشروعات “حسب صفحة الحكومة المؤقتة ” استكمال مقر شرطة قرنادة وصيانة الإنارة الداخلية للمنطقة و الطريق الرئيسي لها.

كما تتضمن مشروع استكمال خط مياه التحلية قرنادة – الفايدية، وتوريد آليات نقل القمامة و آليات لمكتب خدمات الكهرباء بالفرع البلدي قرنادة.

وأصدر الثني خلال الاجتماع تعليماته لذوي الاختصاص استكمال مسجد مصعب بن عمير بالمنطقة، ورصف الحي الغربي بالمنطقة، و اعتماد مستوصف منطقة قرنادة كمستشفى قروي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية