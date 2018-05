مديرية أمن بنغازي تطالب وزارة الداخلية باستحقاقات ترقية الضباط

المتوسط:

هنأ مكتب الإعلام الأمني برئاسة النقيب معتز العقوري، الافراد التابعين لمديرية أمن بنغازي بتسوية أوضاعهم الوظيفة إلى ضباط صف من الذين يحملون الشهادات الثانوية والمعاهد المتوسطة >

وأضافت المديرية، في بيان اليوم الخميس، كما نتمنى من وزارة الداخلية النظر على عجل للذين يستحقون الترقية من عام 2016 إلى عام 2018 من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين حتى يكون لهم حافز ويستمرون في العطاء أكثر .

