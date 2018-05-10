تفاصيل طقس ليبيا الخميس

يستعرض لكم موقع قناة (218) حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم الخميس الموافق 10 مايو، علمًا أن نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وهذه التفاصيل:

– الشمال الغربي

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (25-30) مْ على المناطق الساحلية وتتراوح مابين (31-35) مْ على الدواخل وتسجل انخفاض من يوم الغد على أغلب المناطق.

– الشمال الشرقي

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على مناطق الخليج والدواخل مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (26-32) مْ وتصل إلى (35)مْ على الدواخل.

– الجنوب الغربي

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (36 – 43) مْ .

– الجنوب الشرقي

الكفرة – تازربو – السرير

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية شرقية تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 39 – 43 ) مْ.

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