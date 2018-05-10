كاجمان يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “بتينا موشايت”، ملف الهجرة غير القانونية، وأوضاع مراكز الإيواء، والوضع الإنساني للمهاجرين.

وأكدت إدارة التواصل والإعلام في رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية “محمد الشيباني، تخلل مناقشة الخطة الأمنية لمكافحة الهجرة غير القانونية، وآلية تعامل الأجهزة الأمنية المختصة مع المهاجرين غير القانونيين.

كما تناول اللقاء، زيارة وزير الداخلية المفوض عبد السلام عاشور، مراكز الإيواء والوقوف على أهم الاحتياجات الضرورية لهذه المراكز، إضافة إلى تقييم الوضع الإنساني والصحي للمهاجرين، وإعادة تأهيل جهاز الهجرة غير الشرعية من حيث الخبرات والكفاءات.

هذا وشددت “موشايت” خلال اللقاء، على ضرورة إنشاء مراكز إيواء خاصة للنساء والأطفال دون سن الـ14، مع مراعاة أن تكون في أماكن تسهل الوصول إليها من قبل منظمة الهجرة الدولية، وأجهزة الحكومة من وزارة الداخلية وجهاز الهجرة.

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