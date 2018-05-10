أمن طبرق يتأهب لتداعيات معركة درنة

بدأت الأجهزة الأمنية بطبرق في تنفيذ خطة أمنية تهدف إلى مواكبة الأحداث التي تشهدها مدينة درنة.

وأكد مدير أمن طبرق، العقيد ميلود جواد لـ218، أن الأجهزة الأمنية شرعت في تطبيق خطة أمنية استعداداً لما قد ينجم عن اشتباكات الجيش الوطني مع المتطرفين داخل مدينة درنة.

وحول تفاصيل الخطة الأمنية، قال جواد أن أول خطواتها تمثلت في في الدفع بدوريات صحراوية جنوب غرب مدينة طبرق للتمكن من اعتراض أي اختراقات أمنية قد تحدث وكذلك التشديد على التمركزات الأمنية ودعمها بالعناصر والمعدات والتجهيزات اللازمة، مُشيراً إلى وجود تنسيق أمني جيد مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المركزية بهدف حماية وتأمين المواطنين.

وأشار مدير أمن طبرق إلى تنسيقات أمنية تمت مع الأجهزة المختصة تقضي بمتابعة ومراقبة المساجد داخل المدينة والتنسيق مع الشؤون الاجتماعية حيال إمكانية تأمين مقرات إيواء لأي أسر قد تنزح من مدينة درنة جراء الاشتباكات.

وحول الإجراءات المتبعة لتشديد القبضة الأمنية الأمن داخل مدينة طبرق، أوضح العقيد ميلود جواد أنها استهدفت تقوية التمركزات والبوابات والدوريات الليلية وحماية مركز طبرق الطبي، وكذلك مساعدة ومساهمة الأجهزة الأمنية المختصة في متابعة وجهات الوافدين.

ويشار إلى أن مديرية أمن طبرق بصدد الشروع في خطة تأمين استثنائية خلال شهر رمضان، تتمثل في تسيير دوريات نهارية وليلية.

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