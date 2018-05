«وزارة العدل» وعميد سرت يبحثان صيانة مقرات مجمع المحاكم

المتوسط:

عقد وكيل وزاره العدل خالد الحسناوي، بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني بمدينة طرابلس اجتماعا، أمس الأربعاء، مع عميد بلديه سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي سرت إبراهيم امليطان.

وبحسب بيان لبلدية سرت، تناول الاجتماع مجموعه من الأمور التي تخص قطاع العدل منها التعجيل في صيانة مقرات مجمع المحاكم ومؤسسه الإصلاح والتأهيل والسكن الوظيفي لقطاع العدل.

وأكد وكيل وزارة العدل، خلال الاجتماع، علي هذه المواضيع وأنها موجودة في خطه القطاع للعام الحالي.

