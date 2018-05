المتوسط:

استقبل المبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، بمقر البعثة في طرابلس، أمس الأربعاء.

وبحسب تغريدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الخميس، فقد ناقش الطرفان التطورات الأخيرة في العملية السياسية وخطة عمل الأمم المتحدة.

