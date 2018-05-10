الرئاسي والاتحاد الأوروبي يبحثان ملف الهجرة

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان أمس الأربعاء سفيرة الاتحاد الأوربي لدى ليبيا “بتينا موشايت” بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية “محمد الشيباني المرحاني”، لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وأوضاع مراكز الإيواء، والوضع الإنساني للمهاجرين.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق ان الشيباني، استعرض خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الخطة الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وآلية تعامل الأجهزة الأمنية المختصة مع المهاجرين غير الشرعيين.

وتناول اللقاء، زيارة وزير الداخلية المفوض، لمراكز الإيواء والوقوف على أهم الاحتياجات الضرورية لهذه المراكز وتقييم الوضع الإنساني والصحي للمهاجرين، وإعادة تأهيل جهاز الهجرة غير الشرعية من حيث الخبرات والكفاءات.

ودعت المسؤولة الأوروبية إلى ضرورة إنشاء مراكز إيواء خاصة للنساء والأطفال دون سن الرابعة عشرة شرط أن تكون في أماكن يسهل الوصول إليها من قبل منظمة الهجرة الدولية وأجهزة الحكومة من وزارة الداخلية وجهاز الهجرة لخصوصية هذه الفئة ووضعها الحساس.

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