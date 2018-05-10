"عموم إفريقيا" تقيم منتدى بعنوان "العقيد العظيم الراحل معمر القذافي"

عقدت حركة عموم إفريقيا (فرع غويانا) منتدى تحت عنوان “العقيد العظيم الراحل معمر القذافي”.

وتحدث الدكتور جيرالد بيريرا، في كلمة بعنوان “معمر القذافي في الذاكرة” عن “القذافي” كفيلسوف سياسي وكزعيم ثوري بارز وإفريقي وحدوي كما تناول أيضا طرحا تفصيليا للنظرية العالمية الثالثة كبديل ثوري للأيديولوجيات الأوروبية الفاشلة وهي الليبرالية، الرأسمالية والماركسية، الشيوعية.

وتطرقت شيريل سامبسون، وهي العضوة السابقة في الحركة النسائية الثورية الاشتراكية تحت قيادة فوربيس برنهام، إلى العلاقة بين ليبيا وغويانا، مشيرة الى الدعم الذي قدمته ليبيا لغويانا من خلال برنامج التنمية الزراعية بين ليبيا وغويانا. وقدمت مثالاً لهذا الدعم مبينة أن وفداً نسائياً كان يحضر مؤتمراً في الخارج فتقطعت به السبل في مطار بلد أوروبي، ولكن “القذافي” أرسل للوفد طائرة لإنقاذه واختتمت حديثها بالقول إن القذافي كان زعيماً رائداً في العالم الثالث.

وقدمت الدكتورة خفراء كامبون من ترينيداد وتوباغو، رئيسة شبكة عموم إفريقيا لمنطقة الكاريبي شرحا حول “معمر القذافي والاتحاد الأفريقي” إن القذافي هو الزعيم الأفريقي الوحيد الذي كان ملتزمًا بصدق بتحقيق الوحدة الأفريقية قائلة إن ليبيا القذافي قدمت موارد مالية هائلة للبلدان الأفريقية ولعمل الاتحاد الأفريقي.

واتفق المتحدثون الثلاثة على أنه بتدمير ليبيا وقتل “القذافي” تكبد مشروع الوحدة الإفريقية والاستقلال الحقيقي خسارة فادحة مبينين ان الخسارة تنسحب ايضا على جنوب الكرة الأرضية بأكملها.

وعبر المشاركون في المنتدى عن حبهم وإعجابهم بالزعيم الراحل معمر القذافي وحضر المنتدى أعضاء اللجان الثورية الغويانية، تحت مسمى منظمة نصرة الشعب، مرتدين قمصانهم الرسمية.

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